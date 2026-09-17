Трудный путь к долгожданному финалу и реваншу

В первой открытой квалификации команда потерпела болезненное поражение от команды Xcity, занимающей 325-е место в мировом рейтинге, сразу после двухнедельного тренировочного сбора. Однако уже на втором отборочном турнире команда взяла себя в руки, поочередно одолевая соперников. В полуфинале игроки выиграли напряженный матч против Phantom со счетом 13:11 на карте Inferno, а в решающей серии обыграли датчан из Sashi со счетом 2:1, пишет Dust2.

Главным героем решающего противостояния стал украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. За три карты против датской команды Sashi украинец набрал 66 убийств.

Несмотря на то, что Sashi выиграла первую карту Inferno в овертайме со счетом 16:14, BC.Game уверенно взяла Dust2 и Ancient с одинаковым результатом 13:6. Значительный вклад в общий успех также внес монгольский игрок Senzu, который великолепно провел четвертьфинал против BRUTE и полуфинал против Phantom.

Состав участников и борьба за мейджор

Благодаря этой победе команда под руководством Эмиля "Magisk" Рейфа завершила формирование списка участников турнира в Швеции, где разыграют призовой фонд в размере 80 тысяч долларов. Вместе с s1mple в составе играют electroNic, Magisk, Senzu и mzinho. Соревнования пройдут с 12 по 17 октября в Стокгольме.

Решающий этап сезона в Стокгольме

На турнире в Швеции BC.Game встретится с такими известными коллективами, как Astralis, HEROIC, Liquid, Ninjas in Pyjamas, 100 Thieves, MIBR, fnatic и украинским клубом B8. Несмотря на предыдущие ранние вылеты из квалификаций PGL Masters Bucharest и IEM Beijing, у команды сохранились высокие шансы на попадание на Singapore Major. Турнир в Стокгольме станет последним шансом для многих ростеров набрать важные очки в рейтинге Valve перед закрытием списков на мейджор.