Кілька місяців тому у мережі з'явилися перші чутки про те, що компанія Netflix планує серйозно взятися за відеоігри. Цього разу схожою, але вже конкретнішою інформацією поділилося видання Bloomberg.

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За їхньою інформацією, представники Netflix вже знайшли керівника для цього підрозділу. Начебто цю посаду зайняв Майк Верду, який раніше працював у компанії Electronic Arts (The Sims та Plants vs. Zombies), а також був керівником VR-відділу у Facebook. Представники Bloomberg також відзначають, що найближчим часом цей стрімінговий сервіс планує зібрати команду розробників для цього нового підрозділу.

Цікаво, що перші ігри на Netflix мають з'явитися вже до кінця наступного року, але найголовніше, що сервіс не планує брати за це додаткової плати. Тобто відеоігри мають увійти до стандартного пакету послуг. Загалом у такий спосіб керівництво Netflix планує залучити нову аудиторію, а також збільшити час, який користувачі проводять за їхнім контентом.

Щоправда, поки незрозуміло, які ж ігри з'являться у цьому сервісі. Можна припустити, що нова команда розробників візьметься за створення відеоігор за мотивами їхньої інтелектуальної творчості. Хоча не варто відкидати й варіант з ліцензування різноманітних сторонніх проєктів.

Також варто додати, що раніше компанія Netflix вже намагалася вийти на цей ринок. У 2019 році за мотивами серіалу "Дивні дива" вийшла відеогра з назвою Stranger Things 3: The Game. Розробником цієї гри виступила студія BonusXP, щоправда, успішним цей проєкт важко назвати.

Трейлер відеогри Stranger Things 3: The Game – відео