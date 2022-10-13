Всім добре відомо, що запуск надамбітної Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red став справжньою катастрофою. На момент релізу гра була переповнена багами та різними проблемами, що зіпсували геймерам усю насолоду від проєкту, повідомляє 24 канал.

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Логічно, що обмануті покупці звинуватили у провалі саме команду розробників CDPR, проте нещодавно з'явилася нова інформація, що може кардинально змінити думку деяких гравців.

В інтерв'ю для видання PC Gamer 2 нинішніх та 8 колишніх співробітників Quantic Lab розповіли про низку проблем, що виникли під час тестування гри та були зумовлені політикою самої компанії.

Вони стверджують, що їхнє керівництво мало регулярну практику вводити клієнтів в оману щодо досвіду та розміру своєї команди, а співробітників змушували брати участь в цьому обмані.

Приклад багів у Cyberpunk 2077: відео

Зауважте, Quantic Lab – румунська компанія, що спеціалізується на "забезпеченні якості" продуктів, себто їх тестує. Компанія доклала руку до роботи над такими відомими іграми, як The Witcher 3, Cities Skylines, Divinity: Original Sin 2 та власне Cyberpunk 2077.

Згідно зі свідченнями в інтерв'ю, Quantic Lab приймала проєкти, успішне тестування яких виходило за межі її можливостей, як наслідок персонал постійно перепрацьовував та перебував в жахливих умовах.

Співробітники розповіли, що серед 30 членів команди, призначених на Cyberpunk 2077, лише 10 мали досвід у тестуванні понад рік часу. Керівництво приховувало цей факт, забороняючи працівникам говорити про їх досвід в галузі під час спілкування з персоналом CDPR.

Верхівка Quantic Lab також запровадила щоденну обов'язкову квоту для звітів про баги, що призвело до того, що тестувальники зумисно надсилали розробникам CDPR звіти лише про незначні помилки, що своєю чергою заважало тим зосередитися на виправленні важливіших проблем.

Один з найвідоміших багів Cyberpunk 2077 / скриншот

Річ у тому, що система щоденних квот не дозволяє тестувальникам зосереджуватися на критичних багах, оскільки для їх відтворення та перевірки потрібно більше часу. Тестер може витратити кілька годин, щоб відтворити лише один такий баг, що призведе до того, що він просто не встигне виконати свою денну квоту.

За словами анонімів, менш масштабним проєктам "щастило, якщо вони мали принаймні половину (від заявленої кількості – ред.) тестувальників".

Звичайною справою було, що цілі проєкти виконувала одна людина, для чого насправді потрібна була команда з двох – трьох тестувальників на додачу до головного тестувальника, – розповіли працівники в інтерв'ю.

Таке тестування абсолютно точно вплинуло на провальний реліз Cyberpunk 2077. Наразі CD Projekt Red не продовжила контракт із Quantic Lab, проте витік подібної інформації може й узагалі призвести до розслідувань та судових позовів.