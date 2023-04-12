Японський видавець і розробник відеоігор за останні роки мав цілий мікс успішних і невдалих проєктів. Ці труднощі час від часу стосувалися й працівників компанії.

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Напад в офісі Konami

На жаль, проблеми з працівниками компанії знову вийшли на перший план, коли 11 квітня 2023 року неназваний працівник Konami вдарив свого боса по голові вогнегасником.

Як повідомляє японське ЗМІ, близько 11 години ранку 41-річний співробітник увійшов до будівлі Konami в Токіо й здійснив напад. Потім колега приборкав його, поки на місце події не прибула поліція, щоб затримати нападника.

Начальник чоловіка, який також залишається невідомим, отримав забій голови. Сам нападник стверджував, що зазнав цькувань, тож бив свого начальника "з намірами вбити його". З огляду на таке зізнання, чоловіка звинувачують у замаху на вбивство.

Невідомо, що саме спровокувало дії зловмисника, але раніше чоловік скаржився Konami, що має справу з "владними домаганнями" з боку свого боса. Компанія дійшла висновку, що доказів домагань немає, хоча в статті зазначається, що Konami вживала заходів для переведення чоловіка в іншу команду в серпні 2020 року.