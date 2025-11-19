Організатор турнірів ESL знову намагається зруйнувати свого найбільшого конкурента

Турнірний оператор PGL був змушений внести суттєві корективи у свій розклад змагань з Counter-Strike 2 на 2026 рік. Компанія скасувала один зі своїх великих турнірів. Це рішення стало наслідком дій конкурента, компанії ESL, що вкотре призвело до публічних звинувачень і дискусій у спільноті про нечесну конкуренцію на професійній сцені.

Чому PGL міняє розклад турнірів?

Румунський турнірний оператор PGL оголосив про зміни в календарі своїх чемпіонатів на 2026 рік. Найбільш помітною зміною стало повне скасування турніру, запланованого на жовтень. Причиною став збіг дат із турніром іншого великого організатора, яким є ESL. Щоб не створювати незручності для команд і не порушувати баланс у світовому розкладі, PGL вирішила просто скасувати свій захід, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Окрім цього, компанія також скоротила на один день турнір PGL Bucharest 2026, який тепер триватиме з 3 по 11 квітня. Це зроблено для того, щоб команди мали змогу без проблем дістатися на наступний великий чемпіонат за межами Європи.

Водночас PGL домовилася про співпрацю з Perfect World, організатором CAC 2026 у Шанхаї, щоб полегшити командам перехід між двома послідовними турнірами, які відбудуться у травні.​

Як довго тягнеться ця історія?

Цей інцидент є лише черговим епізодом у тривалому протистоянні між PGL та ESL. Ще у вересні 2025 року очільник PGL Сільвіу Строє звинуватив конкурентів, зокрема ESL та BLAST, у навмисному створенні розкладу, який заважає командам брати участь у заходах PGL. Річ у тім, що PGL оголосила свої дати набагато раніше, ніж конкуренти, і всі вони знали, коли відбуваються ці турніри, але все одно спеціально призначили свої заходи на ті самі дні, щоб продовжувати монополізацію ринку.

Крім того, ESL запровадила нові правила, які карають команди за пропуск її турнірів. Згідно з новим регламентом, будь-яка команда, яка прийме запрошення на турнір ESL, а потім відмовиться від участі, отримає заборону на участь у наступних двох змаганнях від цього організатора, на які вона могла б отримати пряме запрошення. Це розцінюється як спосіб тиску на команди, оскільки змушує кіберспортивні організації обирати турніри ESL і нехтувати подіями від PGL.

Історія конфлікту сягає ще лютого 2025 року, коли Строє вперше заявив про спроби монополізувати ринок CS2. Навіть після того, як Valve заборонила партнерські програми між командами та організаторами для боротьби з монополією, ESL, за словами представників PGL, знайшла нові способи стимулювати команди відвідувати саме її заходи, пише Insider Gaming. Наприклад, деякі провідні колективи, як-от Natus Vincere, G2, Vitality та Liquid, пропустили турнір PGL Cluj-Napoca, що також пов'язували з тиском з боку конкурентів.