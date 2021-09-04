Конкурент для Call of Duty Mobile: у Google Play з'явилася сторінка відеогри Battlefield Mobile

У мережі з'явилася офіційна інформація про відеогру Battlefield Mobile. Розробники показали перші геймплейні кадри, а також поділилися цікавими деталями.

У квітні представники Electronic Arts відзначили, що зараз вони працюють не лише над новою частиною в серії Battlefield, а й над мобільною версією цього популярного шутера. Щоправда, то був лише анонс, а перша офіційна інформація про цей проєкт з'явилася лише вчора.

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Варто розпочати з того, що це було досить неочікувано, а розробники навіть не анонсували цю подію. У сервісі Google Play просто з'явилася сторінка відеогри з назвою Battlefield Mobile. Отже, вже відомо, що за розробку цього проєкту відповідає студія Industrial Toys, яка створила мобільний шутер Midnight Star. Нова відеогра буде розповсюджуватися безплатно (модель "Free-to-play"), а загалом у ній буде чимало традиційних для серії елементів.

Розробники обіцяють, що в Battlefield Mobile будуть масштабні бої (кількість гравців не вказали), фірмові руйнування, кастомізація, ексклюзивні герої, чимало різноманітної техніки та зброї, а також стандартна система класів. Відомо, що в цій мобільній грі з'являться не лише класичні для серії режими та мапи, а і якісь нові, щоправда, розробники поки не поділилися інформацією про це. Варто додати, що на перших скриншотах можна побачити мапу, яка дуже нагадує карту "Grand Bazaar" з Battlefield 3.

Мапа "Grand Bazaar" у Battlefield Mobile та Battlefield 3: відео

Реліз відеогри Battlefield Mobile заплановано на 2022 рік, а загалом розробники навіть поки не вказали, коли розпочнуться тестування цього проєкту. Можна припустити, що детальною інформацією вони поділяться вже найближчим часом. Наостанок варто відзначити, що ця відеогра має вийти на iOS та Android.

Battlefield Mobile / Фото з сервісу Google Play