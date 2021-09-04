В апреле представители Electronic Arts отметили, что сейчас они работают не только над новой частью в серии Battlefield, но и над мобильной версией этого популярного шутера. Правда, это был только анонс, а первая официальная информация об этом проекте появилась лишь вчера.

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Стоит начать с того, что это было довольно неожиданно, а разработчики даже не анонсировали это событие. В сервисе Google Play просто появилась страница видеоигры с названием Battlefield Mobile. Итак, уже известно, что за разработку этого проекта отвечает студия Industrial Toys, которая создала мобильный шутер Midnight Star. Новая видеоигра будет распространяться бесплатно (модель "Free-to-play"), а в целом в ней будет немало традиционных для серии элементов.

Разработчики обещают, что в Battlefield Mobile будут масштабные бои (количество игроков не указали), фирменные разрушения, кастомизация, эксклюзивные герои, немало разнообразной техники и оружия, а также стандартная система классов. Известно, что в этой мобильной игре появятся не только классические для серии режимы и карты, а и какие-то новые, правда, разработчики пока не поделились информацией об этом. Стоит добавить, что на первых скриншотах можно увидеть карту, которая очень напоминает "Grand Bazaar" с Battlefield 3.

Карта "Grand Bazaar" в Battlefield Mobile и Battlefield 3: видео

Релиз видеоигры Battlefield Mobile запланирован на 2022 год, а в целом разработчики даже пока не указали, когда начнутся тестирования этого проекта. Можно предположить, что подробной информацией они поделятся в ближайшее время. Напоследок стоит отметить, что эта видеоигра должна выйти на iOS и Android.

Battlefield Mobile / Фото с сервиса Google Play