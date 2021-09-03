Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Epic Games Store и распродажи в Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В магазине Steam на этой неделе началось сразу несколько небольших акций. До 6 сентября в этом сервисе можно приобрести по сниженной цене игры от разработчиков из Kalypso Media и 505 Games. А 16 сентября завершится тематическая распродажа видеоигр серии Devil May Cry. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что сейчас в этом сервисе проходит тематический фестиваль с названием "The Indie Houses 2021" (до 7 сентября).

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Death Stranding – 719 гривен (-60%)

Control Ultimate Edition – 270 гривен (-60%)

Ghostrunner – 254 гривны (-60%)

Tropico 6 – 239 гривен (-50%)

Vikings: Wolves of Midgard – 128 гривен (-66%)

Sudden Strike 4 – 111 гривен (-60%)

Devil May Cry 5 – 494 гривны (-34%)

Frostpunk – 113 гривен (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 227 гривен (-70%)

They Are Billions – 341 гривна (-10%)

Devil May Cry 5 / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

На этой неделе в сервисе PS Store стартовало сразу две масштабные распродажи. Первая называется "Настоящие фавориты", а вторая – "Жаркие предложения". В целом со скидками можно приобрести более 400 видеоигр, а завершатся эти акции только 16 сентября. Стоит отметить, что Sony также запустила небольшую распродажу в честь выходных (до 7 сентября).

Вот лишь некоторые выгодные предложения:

F1 2021 – 1561 гривна (-29%)

It Takes Two – 1049 гривен (-25%)

The Last of Us Part II – 1049 гривен (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 696 гривен (-59%)

Gran Turismo Sport – 324 гривны (-50%)

For Honor – 149 гривен (-75%)

Resident Evil 7: Biohazard – 324 гривны (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 2000 гривен (-13%)

Demon's Souls – 1586 гривен (-31%)

Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривен (-33%)

Demon's Souls / Фото из магазина PlayStation Store

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft на этой неделе стартовало сразу четыре интересные распродажи. До 7 сентября пользователи этого сервиса могут приобрести по сниженной цене игры от Activision Blizzard и 505 Games, а также симуляторы выживания и проекты из серии Devil May Cry.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 30 долларов (-50%)

Crash Bandicoot Quadrilogy Bundle – 50 долларов (-45%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 24 доллара (-40%)

Spyro Reignited Trilogy – 16 долларов (-60%)

Ghostrunner – 12 долларов (-60%)

Control Ultimate Edition – 16 долларов (-60%)

ARK: Survival Evolved – 10 долларов (-67%)

Stranded Deep – 10 долларов (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 15 долларов (-50%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 30 долларов (-35%)

Crash Bandicoot Quadrilogy Bundle / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В сервисе Epic Games Store на этот раз можно бесплатно получить платформер Yoku's Island Express (до 9 сентября). А уже на следующей неделе можно будет забрать симулятор выживания с названием Sheltered. Также стоит еще добавить, что в сервисе Battle.net до 6 сентября можно будет приобрести со скидками разнообразные игры и дополнения.

Из интересного еще стоит отметить, что до 6 сентября геймеры смогут бесплатно сыграть в Watch Dogs: Legion (PC, PlayStation и Google Stadia) и Anno 1800 (PC). Игроки, которые используют персональные компьютеры, могут сделать это с помощью сервисов Ubisoft Connect или Epic Games Store. А до 7 сентября можно будет бесплатно сыграть в некоторые режимы видеоигры Call of Duty: Black Ops Cold War. Сделать это смогут геймеры, играющие на PC, PlayStation и Xbox.

Call of Duty: Black Ops Cold War / Фото из магазина Battle.net