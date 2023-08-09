Ідея зі Steam Deck виявилася надзвичайно популярною. Поки декілька компаній просто зараз виробляють кишенькові комп'ютерні ігрові пристрої, Valve завчасно кинула оком на цей ринок і досягла великого успіху.

Також цікаво Хвилинка ностальгії: найяскравіші відеоігри з 90-х

Консолі Steam Deck з великою знижкою

Втім, успіх для творця – це не завжди добре для шанувальника. Через надзвичайно великий попит геймерам рідко вдається впіймати знижку на консолі.

Та тепер така можливість з'явилася – Valve пропонує шанувальникам купити відремонтовані Steam Deck. Це дає можливість зекономити порівняно з новими консолями. Нині на сайті доступні всі 3 моделі:

на 64 гігабайти – 319 доларів (11 тисяч 665 гривень) замість 399 доларів,

– 319 доларів (11 тисяч 665 гривень) замість 399 доларів, на 256 гігабайтів – 419 доларів (15 тисяч 323 гривні) замість 529 доларів,

– 419 доларів (15 тисяч 323 гривні) замість 529 доларів, на 516 гігабайтів – 519 доларів (18 тисяч 980 гривень) замість 649 доларів.

Зниження ціни доволі суттєве – від 70 до 130 доларів США. Valve запевняє, що після ремонту кожна консоль проходить ретельну перевірку, щоб переконатися, що вона функціонує так само добре, як нова.