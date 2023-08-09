Valve почала значно дешевше продавати відремонтовані консолі Steam Deck
Джерело:Steam
Valve виставила на продаж відновлені консолі Steam Deck. Вони коштують відчутно дешевше, ніж нові, тож пропозиція є гарною можливість для геймерів з обмеженим бюджетом.
Ідея зі Steam Deck виявилася надзвичайно популярною. Поки декілька компаній просто зараз виробляють кишенькові комп'ютерні ігрові пристрої, Valve завчасно кинула оком на цей ринок і досягла великого успіху.
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Консолі Steam Deck з великою знижкою
Втім, успіх для творця – це не завжди добре для шанувальника. Через надзвичайно великий попит геймерам рідко вдається впіймати знижку на консолі.
Та тепер така можливість з'явилася – Valve пропонує шанувальникам купити відремонтовані Steam Deck. Це дає можливість зекономити порівняно з новими консолями. Нині на сайті доступні всі 3 моделі:
- на 64 гігабайти – 319 доларів (11 тисяч 665 гривень) замість 399 доларів,
- на 256 гігабайтів – 419 доларів (15 тисяч 323 гривні) замість 529 доларів,
- на 516 гігабайтів – 519 доларів (18 тисяч 980 гривень) замість 649 доларів.
Зниження ціни доволі суттєве – від 70 до 130 доларів США. Valve запевняє, що після ремонту кожна консоль проходить ретельну перевірку, щоб переконатися, що вона функціонує так само добре, як нова.