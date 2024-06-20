Як правильно продавати контрабанду в Starfield

Starfield має багато граней: ви можете бути як хорошим і благородним дослідником, так і стати на хибний шлях, зокрема, вдатися до піратства і контрабанди. Однак щоразу, коли ви намагаєтеся потрапити на планету з поселеннями, вас сканують на наявність незаконних товарів і предметів, що може стати великою проблемою. Тому, щоб бути піратом і контрабандистом, вам потрібно діяти хитро.

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Продавати контрабанду досить легко, адже все, що вам потрібно зробити, — це відвідати торговця у грі. Як тільки ви потрапляєте на планету, продавцям буде байдуже, чи є товар, який ви намагаєтесь продати, легальним, чи контрабандним. Залишається зрозуміти, як потрапити на планету і не попастися.

Одним із найкращих варіантів стане екранований вантажний відсік на вашому кораблі. Це дає великий шанс, що сканування не помітить заборонені предмети. Початкові кораблі не мають захищеного вантажного відсіку, але ви можете легко його покращити. Знайти та встановити його можна в космопортах у меню покращення вашого корабля, але врахуйте, що це не дає 100% гарантії, а лише шанс, хоча й досить великий.

Вам також знадобиться навичка обману 4-го рівня, щоб приховувати контрабандні предмети.

Інші варіанти

Ще одним варіантом може бути спроба продати ці предмети на космічні станції The Den у зоряній системі Wolf. Це місце не оточене кораблями, тому вас просто не скануватимуть. Тому якщо ваш корабель починають сканувати, швидко відкривайте карту й "стрибайте" туди використовуючи швидке переміщення.



The Den у зоряній системі Wolf / Скриншот 24 Каналу



Торгова точка на The Den / Скриншот 24 Каналу

Аналогічно, спробуйте продати ваші товари на The Key, яка є штаб-квартирою Багряного флоту (Crimson Fleet). Одним з цікавих аспектів "Ключа" є те, що вони ніколи не будуть сканувати ваш корабель. Крім того, є кілька магазинів, які з радістю приймуть ваші речі.

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