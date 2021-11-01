Концепт гри інді-студії VRESKI вразив геймерів неймовірно реалістичною системою руйнувань

Шведські інді-розробники поділилися коротким геймплейним відео неназваного проєкту, що демонструє систему руйнування автомобіля, якій позаздрили б навіть такі відомі тайтли індустрії як Battlefield. Цікаве відео у матеріалі.

Окремою категорією за якою оцінюють ААА проєкти ігрової індустрії є увага до деталей і до неї напевно можна віднести й систему руйнування. З часів давно забутої Mercenaries 2 гілку першості в цьому питанні несла франшиза Battlefield, проте схоже і для цього Голіафа з'явився свій Давид.

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Інді-студія VRESKI, що може бути відома пересічним геймерам грою The Hong Kong Massacre, натхненною фільмами відомого режисера Джона Ву, у своєму твітері поділилася кадрами з нового проєкту на яких було продемонстровано надзвичайно деталізовану систему руйнувань автомобілів та цілком пристойний геймплей.

Відео миттєво стало хітом у мережі набравши близько 9 тисяч вподобань та майже 200 тисяч переглядів.

Цікавим є те, що шведські розробники не повідомляють жодних деталей про сам проєкт: не відома ані назва, ані рік виходу і взагалі чи стане це напрацювання повноцінним продуктом. Попри це тисячі коментаторів уже висловили бажання передзамовити гру.

І їх дійсно можна зрозуміти, адже відеоролики від розробників насправді виглядають вельми ефектно. Якщо VRESKI прислухаються до побажань спільноти та таки випустять гру, що порадує геймерів настільки деталізованою графікою та оточенням з подібною системою руйнувань – вони можуть скласти дуже жорстку конкуренцію навіть наймайстернішим студіям індустрії.