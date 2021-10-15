Концепція, трейлер та інші деталі: розробники Battlefield 2042 представили режим "Hazard Zone"

Розробники Battlefield 2042 продовжують ділитися інформацією про свою відеогру. Цього разу вони представили режим "Hazard Zone", у якому потрібно буде збирати розвіддані та змагатися з іншими геймерами.

На початку червня компанія Electronic Arts та студія DICE офіційно представили нову відеогру в серії Battlefield. За ці місяці розробники встигли розповісти чимало цікавого про свій проєкт, щоправда, інформацією про останню його складову вони вирішили поділитися лише за кілька тижнів до релізу.

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Йдеться про режим з назвою "Hazard Zone", який розробники називали одним з ключових компонентів Battlefield 2042. За сюжетом, у 2040 році через масштабний катаклізм вийшли з ладу майже всі супутники, а тому держави почали використовувати їх низькоорбітальні аналоги. Щоправда, в них є один недолік – після збору даних вони падають, а їхні накопичувачі потрібно забирати самостійно.

Саме останнім й будуть займатися гравці у "Hazard Zone", але зрозуміло, що не все так просто. За цими даними будуть полювати не лише геймери, а й власники цих супутників та місцеві сили супротиву. Тобто гравцям потрібно буде змагатися не лише з іншими людьми, а й з ботами (PvPvE). Робити це потрібно в командах по 4 геймери, а загалом в одному матчі сходиться 32 гравці, тобто 8 загонів (24 та 6 на консолях минулого покоління). Також відомо, що в "Hazard Zone" будуть використовуватися мапи, які доступні й в інших режимах гри.

Режим "Hazard Zone" / Фото з сайту Electronic Arts

Важливо відзначити, що головне завдання геймерів – це не вбивство всіх інших, тобто це не королівська битва. Для перемоги потрібно зібрати розвіддані, а потім евакуюватися з поля бою. Усього буде два обмежених в часі вікна, а тому виходить, що перемогу в матчі може здобути одразу дві команди, або жодної. Цікаво, що щоразу час початку евакуації, та її місце будуть новими. Оперативники, які не змогли вчасно покинути поле бою, втратять все, що змогли зібрати під час матчу. Варто додати, що вся команда здобуває перемогу, якщо хоча б один з її членів зміг евакуюватися.

Усі накопичувачі, які були зібрані під час матчу, конвертуються в ігрову валюту, яку можна витрачати лише в цьому режимі. За неї можна купити зброю, ґаджети, екіпірування та різноманітні тактичні покращення. З цікавого ще варто відзначити, що в цьому режимі будуть природні катаклізми, а в одній команді не може бути однакових спеціалістів.

Трейлер режиму "Hazard Zone": відео

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.