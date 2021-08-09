Цими вихідними у відеогрі Fortnite пройшло одразу п'ять віртуальних концертів Аріани Гранде. Щоправда, це були однакові виступи, які нічим не відрізнялися. А така їхня кількість потрібна була для того, щоб всі геймери могли насолодитися виступом відомої співачки "вживу".

До теми Пікантний баг: розробники Fortnite видалили нову емоцію з обіймами – відео

Одразу варто відзначити, що розробники змогли досягти своєї цілі, а таке яскраве шоу сподобалося майже всім шанувальникам Fortnite. Щоправда, традиційним концертом виступ Аріани Гранде важко назвати. Річ у тім, що геймерам потрібно було постійно кудись рухатися, а також навіть боротися з різноманітними ворогами. Зрозуміло, що все це відбувалося під пісні відомої виконавиці, а загалом все шоу тривало 13 хвилин. З цікавого ще можна відзначити, що з'явилася й величезна віртуальна копія Аріани Гранде, яка постійно "втікала" від геймерів.

Віртуальний концерт Аріани Гранде у Fortnite: відео

Також варто згадати й про суму, яку компанія Epic Games заплатила за все це задоволення. Зрозуміло, що точної інформації поки немає, але представники Forbes відзначили, що Аріана Гранде може отримати понад 20 мільйонів доларів. Вони додали, що прибуток співачки також залежить від продажу тематичних товарів, які з'явилися на честь її концерту.

Варто відзначити, що у внутрішньоігрову крамницю Fortnite додали одразу кілька таких предметів: кайло у двох варіантах, емоція, дельтаплан, прикраса на спину, а також скін Аріани Гранде одразу у двох образах (класичний та "Богиня розлому Аріана"). Загалом такий набір коштує 2800 V-Bucks (ігрова валюта), хоча варто додати, що всі ці товари можна придбати й окремо.

Комплект "Аріана Гранде" / Фото з сайту Epic Games