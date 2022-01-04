Користувачі Steam обрали найкращі ігри минулого року: результати Steam Awards 2021

Щорічне голосування від користувачів Steam визначило фаворитів геймерів у низці номінацій, не обійшлося й без дещо неочікуваних результатів. Детальніше – у матеріалі.

Традиційно для цієї пори компанія Valve підбила підсумки року що минув, роздавши нагороди найцікавішим, на думку користувачів платформи, проєктам 2021 року.

Цікаво Стали відомі найтитулованіші ігри 2021 року: хто очолив список

Гра року – Resident Evil Village

Скажіть "привіт" чарівній вампірці / скриншот з ютубу

Перемогу у найголовнішій номінації святкує продовження культової франшизи від CAPCOM. Леді Дімітреску та інші колоритні персонажі химерної глибинки не залишили байдужими геймерів, а в купі з чудовим геймплеєм та цікавим, заплутаним сюжетом абсолютно точно заслужили на цю нагороду.

Гра року у VR – Cooking Simulator VR

Вочевидь серед геймерів чимало тих, хто не реалізував себе у кулінарії. Інакше, як пояснити шалений інтерес та любов до симулятора готування, нехай і у доповненій реальності.

Трейлер кулінарних пригод у Cooking Simulator VR



Улюблене дитя – Terraria

Номінацію, призначену для гри, яку розробники не втомлюються оновлювати та підтримувати могла виграти й No Man's Sky, історія реабілітації в очах спільноти якої скоро увійде в підручники, проте геймери обрали довгограй від інді-розробників із Re-Logic і в нас язик не повернеться сказати, що це сталося не заслужено.

Друг пізнається у грі – It Takes Two

Чи потрібні тут зайві слова? Ми вважаємо, що ні. А от додатковий геймпад для вашого друга не завадив би, адже ця гра варта того, щоб її пройти, але наодинці цього зробити не вийде.

Для тих, хто ще не бачив геймплей It Takes Two



Визначний візуальний стиль – Forza Horizon 5

Ні це не фото, це скриншот із Forza Horizon 5 / скриншот з ютубу

Хоча у шанувальників сиквелів Little Nightmares та Psychonauts можуть бути зауваження на рахунок результатів, вони не зможуть не погодитися, що мальовничі краєвиди Мексики виконані просто блискуче. Настільки, що подекуди сумніваєшся чи ти досі в грі чи просто дивишся чергову серію Grand Tour чи класику Top Gear, можливо це теж зіграло свою роль у рішенні користувачів.

Найінноваційніший геймплей – Deathloop

Хто б міг подумати, що раз за разом робити по суті одне і те ж можна такою величезною кількістю способів і всі вони будуть різнитися, але при цьому залишатимуться веселими? Отож.

Найкращий саундтрек – Marvel's Guardians of the Galaxy

Якщо чесно, то тут у нашої редакції навіть не було сумнівів. Пориньте у пригоди Зоряного Лорда та компанії самотужки і ви зрозумієте чому саме.

Найкраща гра, яка вам не дається – Nioh 2

Складна, але класна. Саме такої думки більшість користувачів про Nioh 2.

Геймплейний трейлер Nioh 2



Влаштуйтеся зручніше – Farming Simulator 22

Ну хіба не краса? / зображення із Steam

Чи мріяли ви коли-небудь стати фермером? А втекти від міської метушні кудись на прекрасні сільські простори? Ця гра здатна вдовольнити обидва цих бажання та розслабити кожну клітинку вашого тіла, проте не забувайте слідкувати за годинником, адже за фермерськими справами час летить непомітно.

Найкраща гра з визначним сюжетом – Cyberpunk 2077

Неочікувано серед переможців опинилася, здавалося б провальна гра від CD Projekt Red. Але ми вимушені визнати, що це цілком заслужено, адже попри технічний стан та низку інших проблем, сюжет у Cyberpunk 2077 дійсно на висоті.