Традиционно для этой поры компания Valve подвела итоги ушедшего года, раздав награды самым интересным, по мнению пользователей платформы, проектам 2021 года.

Интересно Стали известны самые титулованные игры 2021 года: кто возглавил список

Игра года – Resident Evil Village

Скажите "привет" волшебной вампирше / скриншот из ютуба

Победу в самой главной номинации отмечает продолжение культовой франшизы от CAPCOM. Леди Димитреску и другие колоритные персонажи причудливой глубинки не оставили равнодушными геймеров, а в купе с великолепным геймплеем и интересным, запутанным сюжетом совершенно точно заслужили эту награду.

Игра года в VR – Cooking Simulator VR

Очевидно, среди геймеров немало тех, кто не реализовал себя в кулинарии. Иначе как объяснить безумный интерес и любовь к симулятору готовки, пусть и в дополненной реальности.

Трейлер кулинарных приключений в Cooking Simulator VR



Любимое дитя – Terraria

Номинацию, предназначенную для игры, которую разработчики не устают обновлять и поддерживать, могла выиграть и No Man's Sky, история реабилитации в глазах сообщества которой скоро войдет в учебники, однако геймеры выбрали долгострой от инди-разработчиков из Re-Logic и у нас язык не повернется сказать, что это произошло незаслуженно.

Друг познается в игре – It Takes Two

Нужны ли здесь лишние слова? Мы считаем, что нет. А вот дополнительный геймпад для вашего друга не помешал бы, ведь эта игра стоит того, чтобы ее пройти, а в одиночку этого сделать не получится.

Для тех, кто еще не видел геймплей It Takes Two



Выдающийся визуальный стиль – Forza Horizon 5

Нет это не фото, это скриншот из Forza Horizon 5 / скриншот с ютуба

Хотя у поклонников сиквелов Little Nightmares и Psychonauts могут быть замечания насчет результатов, они не смогут не согласиться, что живописные виды Мексики исполнены просто блестяще. Настолько, что иногда сомневаешься ли ты до сих пор в игре или просто смотришь очередную серию Grand Tour или классику Top Gear, возможно, это тоже сыграло свою роль в решении пользователей.

Самый инновационный геймплей – Deathloop

Кто бы мог подумать, что раз за разом делать по существу одно и то же можно столь огромным количеством способов и все они будут отличаться, но при этом будут оставаться веселыми? То-то же.

Лучший саундтрек – Marvel's Guardians of the Galaxy

Если честно, то здесь у нашей редакции даже не было сомнений. Окунитесь в приключения Звездного Лорда и компании самостоятельно и вы поймете, почему именно.

Лучшая игра, которая вам не дается – Nioh 2

Сложно, но классно. Именно такого мнения большинство пользователей о Nioh 2.

Геймплейный трейлер Nioh 2



Устройтесь поудобнее – Farming Simulator 22

Ну разве не красота? / изображение из Steam

Мечтали ли вы когда-нибудь стать фермером? А убежать от городской суеты куда-нибудь на прекрасные деревенские просторы? Эта игра способна удовлетворить оба этих желания и расслабить каждую клетку вашего тела, однако не забывайте следить за часами, ведь за фермерскими делами время летит незаметно.

Лучшая игра с выдающимся сюжетом – Cyberpunk 2077

Неожиданно среди победителей оказалась, казалось бы, провальная игра от CD Projekt Red. Но мы вынуждены признать, что это вполне заслуженно ведь несмотря на техническое состояние и ряд других проблем, сюжет в Cyberpunk 2077 действительно на высоте.