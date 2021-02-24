Космічна програма вікінгів: геймери влаштували своєрідний челендж у хітовій Valheim

Гравці у Valheim придумали чудернацький спосіб запускати один одного в небо з шаленою швидкістю, що призвело до справжніх "космічних перегонів" серед фанатів гри.

Граєте з друзями у Valheim та думаєте подорожувати пішки чи все ж використати портал? Слідкуйте за трендами серед гравців вікінгської MMO, адже це вже минуле століття, оскільки фанатська спільнота гри у мережі серйозно захопилася перельотами по карті за допомогою гарпунів та пандусів.

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Нещодавнє відкриття гравців у світі Вальгейму призвело до того, що фанати гри з усього світу буквально намагаються катапультуватися до Вальгалли. Використовуючи гарпуни, пандуси, двері та стільці, винахідливі геймери виявили, що вони можуть запускати один одного в небо із шаленою швидкістю, що призвело до старту "космічних перегонів" у грі про виживання суворих вікінгів.

Ще з минулого тижня гравці почали активно публікувати відео своїх "успіхів" на порталі Reditt, змагаючись один з одним у "космічних перегонах вікінгів", щоб побачити, наскільки далеко вони зможуть запустити своїх товаришів у холодну атмосферу вікінгського всесвіту. Основний метод здебільшого залишився незмінним і вимагає участі двох охочих до випробовування гравців – один з них мусить проткнути іншого за допомогою "глибинного гарпуна", а потім відбігти якомога далі від товариша та відпустити гарпун, спрямувавши "вікінгського космонавта" на підвищення попереду нього – і вуаля. Фактично це всього лиш елементарна фізика рогатки, проте виглядає напрочуд кумедно.

Елементарний спосіб запуску вікінга в космос

Використовуючи цю основну механіку, майбутні "астронавти" почали вдосконалювати процес, щоб досягти більших висот та дальності польоту. Зокрема, вони з'ясували, що двері можна використовувати як своєрідний стартер, щоб утримувати "піддослідного" на місці, поки гравець з гарпуном біжить в іншому напрямку, створюючи напругу, а похилі деталі даху створюють ідеальні пандуси для запуску.

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Подальші вдосконалення передбачають побудову цілої злітно-посадкової смуги для старту, задля підвищення точності запуску ваших "живих ядер". Тим часом запуск з вершини гори забезпечить вашому польотові справді дивовижну висоту. Цілком зрозуміло, що гра не зовсім пристосована для того, щоб справлятися із вікінгами, що летять зі швидкістю близько 300 км/год, тому гравці починають переміщуватися світом швидше, аніж гра може його завантажити.

Ніхто насправді не ставить собі питання, у чому сенс цього усього, окрім того, що гравці змагаються в тому, щоб побачити, хто ж зможе долетіти якнайдалі. Кілька коментаторів у соцмережах запропонували ідею використовувати цю "новітню вікінгську технологію" для перевезення залізної руди по карті – тобто влаштувати щось схоже на доставку дронами від Амазон, от тільки дрон не керований та, частіше за все, залишатиме криваву пляму на порозі одержувача. Одне можна сказати точно: це виглядає до біса весело та приносить багато задоволення як гравцям, так і спостерігачам за цими "космічними перегонами".