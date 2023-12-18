Фанат Cyberpunk 2077 відтворив найвидовищнішу зброю з гри у реальному житті: дивовижне відео

Креативний шанувальник відеоігор надихнувся Cyberpunk 2077 та створив функціональні Леза Богомола для свого косплею. Видовищне відео його творіння – у матеріалі.

Попри усі проблеми на релізі, Cyberpunk 2077 з часом все ж зміг стати улюбленим проєктом для багатьох геймерів, а найзапекліші шанувальники гри вибрали її для створення цікавих косплеїв.

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Леза Богомола – є одним з найкрутіших ігрових предметів в Cyberpunk 2077 і талановитий косплеєр створив неймовірну їх копію, відтворивши видовищну зброю у приголомшливих деталях.

Мова про користувача соцмережі X (колишній твітер) під ніком Zibartas Cosplay, який відомий своєю любов'ю до ковальства, аніматроніки та мистецтва косплею. Саме він поділився своїм дивовижним творінням у мережі.

Леза Богомола з Cyberpunk 2077 у реальності: дивитися відео

Ролик швидко став вірусним у мережах та заслужив на похвалу тисяч геймерів.

Автор проєкту підтвердив, що пізніше на його YouTube каналі з'явиться детальна інструкція з виготовлення цього феноменального ігрового артефакту.