Фанат Cyberpunk 2077 відтворив найвидовищнішу зброю з гри у реальному житті: дивовижне відео
Джерело:Zibartas Cosplay у X
Креативний шанувальник відеоігор надихнувся Cyberpunk 2077 та створив функціональні Леза Богомола для свого косплею. Видовищне відео його творіння – у матеріалі.
Попри усі проблеми на релізі, Cyberpunk 2077 з часом все ж зміг стати улюбленим проєктом для багатьох геймерів, а найзапекліші шанувальники гри вибрали її для створення цікавих косплеїв.
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Леза Богомола – є одним з найкрутіших ігрових предметів в Cyberpunk 2077 і талановитий косплеєр створив неймовірну їх копію, відтворивши видовищну зброю у приголомшливих деталях.
Мова про користувача соцмережі X (колишній твітер) під ніком Zibartas Cosplay, який відомий своєю любов'ю до ковальства, аніматроніки та мистецтва косплею. Саме він поділився своїм дивовижним творінням у мережі.
Леза Богомола з Cyberpunk 2077 у реальності: дивитися відео
Ролик швидко став вірусним у мережах та заслужив на похвалу тисяч геймерів.
Автор проєкту підтвердив, що пізніше на його YouTube каналі з'явиться детальна інструкція з виготовлення цього феноменального ігрового артефакту.