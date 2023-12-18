Несмотря на все проблемы на релизе, Cyberpunk 2077 со временем все же смог стать любимым проектом для многих геймеров, а самые ярые поклонники игры выбрали ее для создания интересных косплеев.

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Клинки Богомола являются одним из самых крутых игровых предметов в Cyberpunk 2077 и талантливый косплеер создал невероятную их копию, воспроизведя зрелищное оружие в потрясающих деталях.

Речь о пользователе соцсети X (бывший твиттер) под ником Zibartas Cosplay, который известен своей любовью к кузнечному делу, аниматронике и искусству косплея. Именно он поделился своим удивительным творением в сети.

Клинки Богомола из Cyberpunk 2077 в реальности: смотреть видео

Ролик быстро стал вирусным в сети и заслужил похвалу тысяч геймеров.

Автор проекта подтвердил, что позже на его YouTube канале появится подробная инструкция по изготовлению этого феноменального игрового артефакта.