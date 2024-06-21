Гравець створив "мехкостюм", щоб грати Legend of Zelda за допомогою реальних рухів мечем і луком

Фанат Legend of Zelda показав особливий костюм, який він сам створив з окремих деталей для максимально реалістичної гри. Мехкостюм перевершує будь-які доступні на ринку контролери та тематичні пристрої Nintendo.

Як це працює

Ютубер Lledos розповів про процес створення цього костюма на своєму каналі, а також показав сам процес гри з ним у Tears of the Kingdom. Система складається з різноманітних датчиків, які відслідковують рухи в реальному часі, а потім відтворюють їх у грі.

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Наприклад, ви можете керувати вашим пересуванням, мечем або луком, а також щитом. Крім того, управлінню піддаються польоти, плавання, виготовлення предметів, головоломки та інші функції.

Як можна побачити в ролику, починалося все не надто успішно. Система датчиків постійно еволюціонувала, отримуючи нові функції. На початку вона не дуже добре зчитувала рухи, тому між дією в реальності та її проявленням у грі могло проходити кілька секунд, що є занадто довгим часом для ігор, у яких потрібно битися з ворогами.

Наприклад, на середині першої хвилини ролика видно, що команда зупинитися подіяла лише через дві секунди. Це, як бачимо, призводило до постійних падінь з висоти та смерті персонажа. Управління пересуванням, до речі, відбувається за допомогою кроків: крок уперед означає команду йти, а крок назад – зупинитися.

Як можна побачити, датчики закріплені на кожному елементі зброї, на голові, а також вмонтовані в спеціальні рукавички.

Дивіться на мехкостюм від Lledos: дивіться відео

Це не перший такий винахід Lledos. Раніше він схожим чином керував своєю грою в Skyrim, причепивши датчики на справжню сокиру, а також у Resident Evil 4, взявши в руки іграшковий пістолет.