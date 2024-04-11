На PlayStation нарешті з'явиться одна з найкращих ігор 2022 року
В очікуванні нових ексклюзивів для PS4 та PS5 фанати консолей від Sony нарешті зможуть зіграти в одну з найкращих відеоігор 2022 року, яка до того ж стала улюбленицею директора Xbox.
У 2022 році ігровий світ сколихнув інді-проєкт Vampire Survivors, від якого навіть не міг відірватися сам CEO Xbox Філ Спенсер, інформує Games 24.
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У рамках презентації Triple-I Initiate нарешті було представлено версію Vampire Survivors для PlayStation 4 та PlayStation 5.
Популярна піксельна rougue-lite дебютує на консолях Sony вже влітку, здійснивши бажання чималої кількості геймерів.
Головним завданням гравців у грі є перемогти майже нескінченний шквал ворогів, починаючи від моторошних кажанів та скелетів і закінчуючи гігантськими босами.
Для цього, геймери поступово відкривають нових персонажів, зброю та здібності, які потрібно вдало поєднувати між собою, створюючи найбільш смертоносні комбінації з можливих.
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Разом із цим анонсом також відбулося несподіване оголошення майбутнього доповнення для Vampire Survivors, у якому інді-хіт співпрацюватиме з легендарною франшизою відеоігор Contra.
DLC під назвою "Operation Guns feat. Contra" вийде 9 травня на платформах, де вже доступна оригінальна гра, та подарує фанатам таких іконічних персонажів як Бред Фенг, нову зброю тощо.