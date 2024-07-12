Виявляється, володар нагороди "Гра року 2021" – кооперативний платформер It Takes Two, спочатку виглядав набагато похмуріше.

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Феномен It Takes Two

It Takes Two – це шедевральний кооперативний проєкт від інді-розробників Hazelight Studios, що розповідає історію подружжя на межі розлучення, яке потрапляє у вир фантастичних подій та знаходить сили порозумітися, не в останню чергу заради доньки.

Гра вийшла 26 березня 2021 року та спричинила справжній фурор.

Високі оцінки геймерів та критиків, доповнені хорошими продажами, зумовили те, що проєкт й досі залишається однією з найкращих забавок для двох гравців на різних платформах.

Трейлер гри – дивитися відео

А усе могло бути інакше

Одначе, відомий "мультяшний" проєкт міг виглядати зовсім інакше, свідчить допис Hazelight Studios у соцмережі X (колишній твітер).

Виявилося, що на "надзвичайно ранній" стадії розробки It Takes Two була досить похмурою грою з кодовою назвою "Project Nuts".



Першочергове лого гри та те, яке відоме всім геймерам / Фото з X

Концепт-арти, представлені розробниками, показують моделі моторошних персонажів, дечим схожих на ляльок вуду, а загальна атмосфера замальовок виглядає зовсім не так яскраво та весело, як кінцевий продукт.

Перші замальовки гри / Фото з X

Ці зображення дають причину вважати, що на початку гра задумувалася ближче по стилю до таких проєктів як Limbo та Inside, але врешті стала тією It Takes Two, яку знають і люблять мільйони геймерів.