Майже як в Hogwarts Legacy – гравець Minecraft показав Гоґвортс, який будує в грі вже 7 років

Шанувальник Гаррі Поттера та гравець Minecraft, показав неймовірну копію Гоґвортсу, який він будує в грі ось уже 7 років. Дивовижне відео – у матеріалі.

Шанувальники Гаррі Поттера добре відомі своїм ентузіазмом і коли до цього додати любов до такої гри як Minecraft, то можна очікувати на справді виняткові творіння.

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Феноменальну копію замку Гоґвортс створив користувач Reddit під ніком ducky_67.

Геймер поділився новим поглядом на свій довготривалий проєкт, показавши зовнішній вигляд замку, поле для квідичу, елінг для човнів і оранжереї Гербології. Усе це було створено за допомогою різноманітних інструментів Minecraft.

Окремо вражає внутрішнє оздоблення замку з напрочуд деталізованим дизайном кімнат, як от великої зали з її відомими свічками, що левітують.

Дивовижний Гоґвортс у Minecraft: дивитися відео

Попри неймовірний масштаб творіння, ducky_67 сказав, що в нього ще є багато планів для втілення і він очікує, що йому знадобиться ще три роки, щоб повністю завершити цей справді неймовірний проєкт.

Геймер пообіцяв регулярно показувати масштабні зміни й чимало користувачів платформи вже з нетерпінням чекають наступного чарівного оновлення.