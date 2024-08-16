Найкращі хайлайти групового етапу IEM Cologne 2024: гренадери з SAW та клатч українця

16 серпня стартує плей-оф IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2, тож ми пропонуємо освіжити в пам'яті найкращі моменти групового етапу, серед яких є і звитяги українських гравців.

Сьогодні (16 серпня) о 16:45 стартуватиме перший чвертьфінальний поєдинок цьогорічної "катедралі" CS 2 між колективами SAW та Faze і ми очікуємо від команд напруженої боротьби та хайлайтів не гірших, ніж ті, що були на груповому етапі. А нагадати вам про них поспішить Games 24.

До теми Відомі усі учасники плей-оф IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2 – з ким та коли зіграють NAVI

SAW підірвали впевненість G2

У першій своїй грі одні з фаворитів змагань G2 примудрилися програти, ймовірно, головному відкриттю цього турніру – португальцям з SAW.

Найбільш пам'ятним раундом протистояння став гренадерський подвиг останніх, коли ті, граючи за терористів на Inferno, закидали гранатами одразу двох опорників точки B.

Гренадерство від SAW – дивитися відео

Цей раунд став вирішальним на мапі та подарував глядачам першу сенсацію IEM Cologne 2024.

Цей "банан" належить ZywOo

Французька легенда Counter-Strike вирішила довго не розганятися та видала один з найкращих пістолетних раундів турніру одразу у своєму ж першому раунді.

Жертвами стали усі гравці команди Furia, які на Inferno вирішили застосувати свою відому тактику "раш B", але вийшло у них лишень поспіхом перейти у 2 раунд, після влучних пострілів Матьє, який самотужки ліквідував усіх бразильців.

Звичайна пістолетка від ZywOo – перегляньте ролик

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"Oops, ZywOo did it again"

Як вдало підписав цей момент офіційний акаунт ESL в соцмережі Х: "просто ще один пістолетний ейс від ZywOo. Ось і все".

І справді, краще й не скажеш.

Ейс Матьє проти MOUZ – дивитися ролик

Ніколи не списуйте з рахунків Faze

Цей хайлайт не є дивовижним моментом сам по собі, але показує стійкість та майстерність колективу Faze, які, здавалося б, вже програли Mirage, адже Team Liquid вели у рахунку 11:1, але не змогли довести роботу до кінця.

У надважкому раунді, підопічні Фіна "karrigan" Андерсена зуміли перевести поєдинок в овертайми, а вже там дотисли суперників та вирвали перемогу у матчі та прохід в плей-оф.

Раунд, що подарував овертайми – перегляньте відео

Для Ваховського неважливо скільки суперників проти нього, поки є набої

Окрасою фінального поєдинку групи A став момент, який подарував нам зірковий ріфлер NAVI – Валерій "b1t" Ваховський.

Залишившись наодинці проти 4 суперників на мапі Ancient, він не лише зумів прорватися на точку B, але й закласти вибухівку.

Далі – справа двох точних пострілів і "народжені перемагати" взяли важливий для себе раунд.