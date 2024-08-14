"Народжені перемагати" без проблем виграли групу A та потрапили одразу до півфіналу престижного турніру, але хто ж буде їхнім суперником? Це питання наразі залишається відкритим, інформує Games 24.
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Нижню сітку групи A, після сенсаційної поразки у першому матчі, все ж виграли G2, в останньому поєдинку без проблем здолавши бразильців з paiN з рахунком 2:0.
У групі B тріумфаторами очікувано став ще один французький колектив – Team Vitality.
А ось фінал нижньої сітки подарував глядачам незабутнє дійство: матч Team Liquid та Faze. У цьому протистоянні обидва колективи мали усі шанси пройти далі, але на вирішальній мапі Mirage, саме останні здійснили неймовірний камбек, повернувшись у гру з рахунку 1:11 та врешті вигравши протистояння 2:1 за картами.
З ким зіграють "народжені перемагати"
Слід зазначити, що як переможці своїх груп NAVI та Team Vitality потрапили одразу до півфіналів.
Там українська організація отримає собі в суперники переможця чвертьфіналу G2 – MOUZ. Слід зазначити, що обидва ці колективи є досить складними суперниками, тож "народженим перемагати" в будь-якому випадку дістанеться гідний опонент.
Своєю чергою Team Vitality чекатиме на тріумфатора матчу між SAW та Faze, де очевидними фаворитами є останні. Хоча й не варто скидати з рахунків португальський колектив, оскільки вони вже дивували нас на цьому IEM Cologne.
Сітка плей-оф / Скриншот з hltv
В будь-якому випадку, півфінальний матч Natus Vincere відбудеться 17 серпня о 20:00 за Києвом, а подивитися його як завжди можна буде на трансляції студії Maincast на Twitch.