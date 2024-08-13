Cтример CS 2, відомий у мережі як ohnePixel, оголосив про підписання кіберспортивної команди з дисципліни, яка має намір кваліфікуватися на Perfect World Shanghai Major 2024.
Цікаво Перший день групового етапу IEM Cologne 2024 закінчився сенсаціями – чому це добре для NAVI
Хто потрапив до колективу
Хоча серед української публіки Марк (справжнє ім'я стримера – ред.) не користується якоюсь особливою популярністю, в наших вболівальників все ж буде причина стежити за успіхами його колективу, адже там опинилися два українські гравці.
Серед них відомий снайпер та співзасновник колективу Monte.
Отож, склад команди стримера наступний:
- Володимир "Woro2k" Велетнюк (буде капітаном) – українець;
- Алі "hAdji" Хайнусс – фрацуз та марроканець;
- Владислав "Kvem" Король – українець;
- Таль "meztal" Хахіашвілі – ізраїльтянин;
- Мейтар "AMSALEM" Армсалем – ізраїльтянин.
Команда почне свій шлях до мрії у відкритій кваліфікації на Perfect World Shanghai Major 2024 Middle East RMR, яка розпочнеться 21 серпня. З неї сім команд відправлять до закритого кваліфікаційного турніру, а з нього лишень одна команда потрапить до Азійського RMR.
Цікаво, що команда ohnePixel має змогу виступати в регіоні MENA завдяки тому, що hAdji має подвійне громадянство, яке дає колективу неєвропейську більшість.