Cтример CS 2, відомий у мережі як ohnePixel, оголосив про підписання кіберспортивної команди з дисципліни, яка має намір кваліфікуватися на Perfect World Shanghai Major 2024.

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Хто потрапив до колективу

Хоча серед української публіки Марк (справжнє ім'я стримера – ред.) не користується якоюсь особливою популярністю, в наших вболівальників все ж буде причина стежити за успіхами його колективу, адже там опинилися два українські гравці.

Серед них відомий снайпер та співзасновник колективу Monte.

Отож, склад команди стримера наступний:

Володимир "⁠Woro2k⁠" Велетнюк (буде капітаном) – українець;

(буде капітаном) – українець; Алі "⁠hAdji⁠" Хайнусс – фрацуз та марроканець;

– фрацуз та марроканець; Владислав "⁠Kvem⁠" Король – українець;

– українець; Таль "⁠meztal⁠" Хахіашвілі – ізраїльтянин;

– ізраїльтянин; Мейтар "⁠AMSALEM⁠" Армсалем – ізраїльтянин.

Команда почне свій шлях до мрії у відкритій кваліфікації на Perfect World Shanghai Major 2024 Middle East RMR, яка розпочнеться 21 серпня. З неї сім команд відправлять до закритого кваліфікаційного турніру, а з нього лишень одна команда потрапить до Азійського RMR.

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Цікаво, що команда ohnePixel має змогу виступати в регіоні MENA завдяки тому, що hAdji має подвійне громадянство, яке дає колективу неєвропейську більшість.