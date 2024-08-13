Стример CS 2, известный в сети как ohnePixel, объявил о подписании киберспортивной команды по дисциплине, которая намерена квалифицироваться на Perfect World Shanghai Major 2024.
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Кто попал в коллектив
Хотя среди украинской публики Марк (настоящее имя стримера – ред.) не пользуется какой-то особой популярностью, у наших болельщиков все же будет причина следить за успехами его коллектива, ведь там оказались два украинских игрока.
Среди них известный снайпер и соучредитель коллектива Monte.
Итак, состав команды стримера следующий:
- Владимир "Woro2k" Велетнюк (будет капитаном) – украинец;
- Али "hAdji" Хайнусс – француз и марроканец;
- Владислав "Kvem" Король – украинец;
- Таль "meztal" Хахиашвили – израильтянин;
- Мейтар "AMSALEM" Армсалем – израильтянин.
Команда начнет свой путь к мечте в открытой квалификации на Perfect World Shanghai Major 2024 Middle East RMR, которая начнется 21 августа. Из нее семь команд отправят в закрытый квалификационный турнир, а из него только одна команда попадет в Азиатский RMR.
Интересно, что команда ohnePixel имеет возможность выступать в регионе MENA благодаря тому, что hAdji имеет двойное гражданство, которое дает коллективу неевропейское большинство.