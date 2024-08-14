"Рожденные побеждать" без проблем выиграли группу A и попали сразу в полуфинал престижного турнира, но кто же будет их соперником? Этот вопрос пока остается открытым, информирует Games 24.
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Нижнюю сетку группы A, после сенсационного поражения в первом матче, все же выиграли G2, в последнем поединке без проблем одолев бразильцев из paiN со счетом 2:0.
В группе B триумфаторами ожидаемо стал еще один французский коллектив – Team Vitality.
А вот финал нижней сетки подарил зрителям незабываемое действо: матч Team Liquid и Faze. В этом противостоянии оба коллектива имели все шансы пройти дальше, но на решающей карте Mirage, именно последние совершили невероятный камбэк, вернувшись в игру со счета 1:11 и в конце концов выиграв противостояние 2:1 по картам.
С кем сыграют "рожденные побеждать"
Следует отметить, что как победители своих групп NAVI и Team Vitality попали сразу в полуфиналы.
Там украинская организация получит себе в соперники победителя четвертьфинала G2 – MOUZ. Следует отметить, что оба эти коллектива являются достаточно сложными соперниками, поэтому "рожденным побеждать" в любом случае достанется достойный оппонент.
В свою очередь Team Vitality будет ждать триумфатора матча между SAW и Faze, где очевидными фаворитами являются последние. Хотя и не стоит сбрасывать со счетов португальский коллектив, поскольку они уже удивляли нас на этом IEM Cologne.
Сетка плей-офф / Скриншот с hltv
В любом случае, полуфинальный матч Natus Vincere состоится 17 августа в 20:00 по Киеву, а посмотреть его, как всегда, можно будет на трансляции студии Maincast на Twitch.