"Рожденные побеждать" без проблем выиграли группу A и попали сразу в полуфинал престижного турнира, но кто же будет их соперником? Этот вопрос пока остается открытым, информирует Games 24.

К теме Известный стример Counter-Strike 2 создал команду по киберспорту – в нее попали 2 украинца

Какие команды попали в топ-6 IEM Cologne 2024

Нижнюю сетку группы A, после сенсационного поражения в первом матче, все же выиграли G2, в последнем поединке без проблем одолев бразильцев из paiN со счетом 2:0.

В группе B триумфаторами ожидаемо стал еще один французский коллектив – Team Vitality.

А вот финал нижней сетки подарил зрителям незабываемое действо: матч Team Liquid и Faze. В этом противостоянии оба коллектива имели все шансы пройти дальше, но на решающей карте Mirage, именно последние совершили невероятный камбэк, вернувшись в игру со счета 1:11 и в конце концов выиграв противостояние 2:1 по картам.

Итак, список участников плей-офф IEM Cologne 2024 выглядит следующим образом: NAVI

SAW

Team Vitality

MOUZ

G2

Faze

С кем сыграют "рожденные побеждать"

Следует отметить, что как победители своих групп NAVI и Team Vitality попали сразу в полуфиналы.

Там украинская организация получит себе в соперники победителя четвертьфинала G2 – MOUZ. Следует отметить, что оба эти коллектива являются достаточно сложными соперниками, поэтому "рожденным побеждать" в любом случае достанется достойный оппонент.

За прогнозами букмекерів Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на IEM Cologne 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

В свою очередь Team Vitality будет ждать триумфатора матча между SAW и Faze, где очевидными фаворитами являются последние. Хотя и не стоит сбрасывать со счетов португальский коллектив, поскольку они уже удивляли нас на этом IEM Cologne.

Сетка плей-офф / Скриншот с hltv

В любом случае, полуфинальный матч Natus Vincere состоится 17 августа в 20:00 по Киеву, а посмотреть его, как всегда, можно будет на трансляции студии Maincast на Twitch.