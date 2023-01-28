Перше враження – це одна з найважливіших речей, коли мова заходить про знайомство. Однак, що якщо замість того аби справляти його самотужки делегувати ці повноваження відеогрі?

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Саме так вирішив зробити один із користувачів Тіндера, який розробив коротеньку відеогру про побачення з самим собою.

Гра навіть має повноцінне створення персонажа / зображення з твітеру

Про це написала у своєму твітері ігрова журналістка Імоджен Меллор після того, як творець гри поставив її профілю "супер лайк" у популярному додатку для знайомств.

Це браузерна гра, яка містить інформацію про автора, його хобі, захоплення, уподобання в їжі, невелике відео про те, як лисиці граються в саду, 3D-модель його будинку та тест на сумісність, – розповіла журналістка.

Екран з улюбленими іграми автора / зображення з твітеру

Окрім відомостей про себе у грі автор також розповів про якості, які шукає в потенційній обраниці.

Будинок розробника / зображення з твітеру

Шкода, що ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося чим закінчилися любовні пошуки креативного розробника, однак це абсолютно точно один із найоригінальніших способів знайомства з коли-небудь вигаданих.