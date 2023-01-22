У наш час стрімери та ютубери – це повноцінні знаменитості, яких може знати буквально увесь світ і навіть сам Кріштіану Роналду.

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Для тих, хто не в курсі, Даррен Уоткінс молодший або як його називають в інтернеті – IShowSpeed, є справжньою американською сенсацією. Лише за рік молодик став одним з найпопулярніших стрімерів та ютуберів у світі завдяки майже щоденним прямим трансляціям різноманітних відеоігор, включаючи Roblox, Fortnite і FIFA.

Найбільшу славу геймеру принесла остання, а нескінченні нарізки з його ефірів продовжують віруситись у різноманітних соцмережах.

Завдяки своєму епатажу, iShowSpeed на слуху буквально у всіх хто цікавиться стрімінгом.

Одну з останніх трансляцій на YouTube Уоткінс розпочав з широкою посмішкою на обличчі та великою коробкою на колінах. Він схвильовано та водночас з неабиякою гордістю розповів своїм шанувальникам, що отримав подарунок від своєї улюбленої футбольної зірки – Кріштіану Роналду.

IShowSpeed розпаковує посилку від Кріштіану Роналду: відео

Не марнуючи час, стрімер почав розбирати пакунок у якому виявилася низка товарів від бренду CR7: футболки, спортивні кросівки та навіть спідня білизна.

Даррен був у неймовірному захваті від того, що отримав такий особистий подарунок від одного зі своїх найбільших кумирів і висловив подяку Роналду за такий знак уваги.

Цікавим є те, що Кріштіану, найімовірніше дізнався про стрімера від своїх дітей або від інших футболістів, адже деякий час тому IShowSpeed отримав обіцянку познайомитися з Роналду від його колишнього одноклубника Джессі Лінгарда.