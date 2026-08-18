"Я старий, як світ": офіційний ігровий голос Кратоса відмовився від ролі в серіалі Amazon

Крістофер Джадж, чий голос став невід'ємною частиною образу Кратоса в останніх іграх серії God of War, офіційно прокоментував чутки щодо своєї участі в майбутньому серіалі від Amazon. Актор розставив усе по місцях у питанні, чи замінить він Раяна Герста в головній ролі.

Чому Крістофер Джадж не з'явиться на екрані

Після того, як Раян Герст вибув із проєкту через травму на знімальному майданчику, шанувальники почали активно обговорювати можливість повернення Джаджа, пише GamesRadar. Проте актор, відомий також за багаторічною участю у серіалі "Зоряна брама", запевнив, що не претендує на цю роль. Головною причиною він назвав свій вік, з гумором зазначивши, що власні діти вважають його занадто старим для таких фізичних навантажень.

Як кажуть мені мої діти, я старий як світ. Сподіваюся, вони знайдуть когось настільки ж чудового, як Раян,

– прокоментував актор Крістофер Джадж.

Усі ці розмови й припущення походять від його висловлювання, яке він зробив на заході FanExpo Boston. Але актор підкреслив, що вони стосувалися не особистого бажання отримати роботу, а системної проблеми в індустрії.

Джадж вбачає серйозну помилку в тому, що студії часто ігнорують розробників і сценаристів оригінальних ігор при створенні кіноадаптацій. На його думку, досвід людей, які роками працювали над всесвітом гри, є незамінним для якісного перенесення історії на екран.

Повага до авторів як запорука успіху

Актор переконаний, що творці ігор заслуговують на значно більшу увагу та визнання з боку голлівудських продюсерів. Він навів приклад успішного серіалу за грою The Last of Us, де Ніл Дракманн брав активну участь у виробництві, проте назвав цей випадок радше винятком. Такі відомі адаптації, як Fallout, Castлевнія, Cyberpunk: Edgerunners чи Відьмак, мали значно менше залучених фахівців із ігрової індустрії у складі виробничих команд.

Я дуже хочу, щоб наші автори та розробники отримували ту любов і повагу, на які вони заслуговують,

– додав Крістофер Джадж.

Він також згадав свій досвід роботи над телевізійними проєктами, назвавши сценаристів "Зоряної брами" одними з найкращих у галузі.

Попри відмову від головної ролі, фанати все ще сподіваються побачити актора бодай у невеликому камео та почути його фірмове звернення "Хлопче" у виконанні оригінального голосу бога війни.

Наразі Amazon готується до перезйомок перших епізодів та пошуку нового виконавця ролі Кратоса.