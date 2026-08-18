Почему Кристофер Джадж не появится на экране

После того как Райан Херст выбыл из проекта из-за травмы, полученной на съемочной площадке, поклонники начали активно обсуждать возможность возвращения Джаджа, пишет GamesRadar. Однако актер, известный также благодаря многолетнему участию в сериале "Звездные врата", заверил, что не претендует на эту роль. Главной причиной он назвал свой возраст, с юмором отметив, что собственные дети считают его слишком старым для таких физических нагрузок.

Как говорят мне мои дети, я стар, как мир. Надеюсь, они найдут кого-то столь же замечательного, как Райан,

– прокомментировал актер Кристофер Джадж.

Все эти разговоры и предположения исходят из его высказывания, с которым он выступил на мероприятии FanExpo Boston. Но актер подчеркнул, что они касались не личного желания получить работу, а системной проблемы в индустрии.

Джадж видит серьезную ошибку в том, почему студии часто игнорируют разработчиков и сценаристов оригинальных игр при создании киноадаптаций. По его мнению, опыт людей, которые годами работали над вселенной игры, незаменим для качественного переноса истории на экран.

Уважение к авторам как залог успеха

Актер убежден, что создатели игр заслуживают гораздо большего внимания и признания со стороны голливудских продюсеров. Он привел пример успешного сериала по игре The Last of Us, где Нил Дракманн принимал активное участие в производстве, однако назвал этот случай скорее исключением. Также в таких известных экранизациях, как "Fallout", "Касл", "Cyberpunk: Edgerunners" или "Ведьмак", в составе производственных команд было гораздо меньше привлеченных специалистов из игровой индустрии.

Я очень хочу, чтобы наши авторы и разработчики получали ту любовь и уважение, которых они заслуживают,

– добавил Кристофер Джадж.

Он также упомянул свой опыт работы над телевизионными проектами, назвав сценаристов "Звездных врат" одними из лучших в отрасли.

Несмотря на отказ от главной роли, фанаты все еще надеются увидеть актера хотя бы в небольшом камео и услышать его фирменное обращение "Парень" в исполнении оригинального голоса бога войны.

В настоящее время Amazon готовится к пересъемкам первых эпизодов и поиску нового исполнителя роли Кратоса.