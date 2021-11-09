Учора ввечері відбувся офіційний реліз нової частини у відомій серії Football Manager. Відеогра одразу ж потрапила до списку найпопулярніших ігор Steam, а також зараз знаходиться в топі продажів цього сервісу. Тому сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з першими її оцінками.

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Варто розпочати з того, що загалом критики дуже тепло зустріли нову частину. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic у цієї відеогри зараз 87 балів зі 100 (19 оглядів), а рекомендують її одразу 100% критиків. Варто додати, що в попередньої частини було 85 балів (36 оглядів), а у Football Manager 2020 – 86 балів (30 оглядів). Тобто журналісти оцінили нову відеогру на рівні попередніх.

Загалом критикам сподобалися нововведення, а особливо вони відзначають оновлений ігровий рушій матчів (анімації та штучний інтелект). Деякі журналісти навіть пишуть, що Football Manager 2022 – це одна з найкращих робіт Sports Interactive. Критикують новий проєкт рідко, хоча й варто відзначити, що деяким критикам не сподобалися саме нововведення. На їхню думку, новинок мало, а також вони незначні.

Цікаво, що від користувачів сервісу Steam ця гра отримала навіть більше. Нагадаємо, що всі геймери, які передзамовили Football Manager 2022, отримали не лише знижку на гру, а й доступ до бета-версії (кілька тижнів тому). Отже, ці користувачі оцінили нову частину дуже високо – 92% позитивних відгуків (понад 2 тисячі рецензій). Геймери відзначають схожі плюси та мінуси, а також жартують про чергове оновлення бази даних за тисячу гривень.

Тобто виходить, що гра Football Manager 2022 не стала революційною чи проривною для жанру, щоправда, всі шанувальники франшизи точно можуть розраховувати на певну еволюцію серії. Наостанок варто відзначити, що відеогра вийшла на PC, Xbox, Switch, Android та iOS, а також вже доступна всім передплатникам Xbox Game Pass.

Огляд основних нововведень: відео