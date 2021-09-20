Критики та геймери задоволені: відбувся реліз фентезійної відеогри Tails of Iron

Критики та геймери вже встигли оцінити відеогру Tails of Iron. Загалом їм сподобався цей проєкт, а особливо вони відзначають візуальний стиль та бойову систему.

Кілька днів тому відбувся реліз фентезійної відеогри з назвою Tails of Iron. Раніше ми вже розповідали про цей цікавий проєкт, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими оцінками цієї гри.

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Отже, загалом критики та геймери дуже тепло зустріли цю гру від британської студії Odd Bug. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у відеогри Tails of Iron зараз 81 бал зі 100 (19 оглядів), а рекомендують її 84% критиків. На Metacritic такий розподіл є, а тому отримати повноцінну оцінку поки змогла лише версія цієї гри для консолі PlayStation 5. Від журналістів вона отримала доволі високі 80 балів (8 оглядів). Чимало схвальних відгуків ця гра отримала й від користувачів сервісу Steam. Вони також оцінили Tails of Iron достатньо високо – 87% позитивних відгуків (понад 600 рецензій).

Тобто загалом критикам та геймерам цей новий проєкт сподобався. Особливо вони відзначають оригінальний візуальний стиль, брутальну бойову систему, прекрасну музику, цікавих персонажів та історію, яку оповідає сам Даг Кокл – актор, який подарував голос англомовній версії Геральта з Рівії. Критикують відеогру за дивний інвентар, дуже високу складність та загальну тривалість (можна швидко пройти).

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Tails of Iron відбувся одразу на всі основні платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 та Nintendo Switch. На PC цю відеогру можна придбати за 399 гривень, на PlayStation – 819 гривень, а на Xbox та Nintendo – 25 доларів. Також варто додати, що в Nintendo eShop та Steam до 24 вересня її можна купити зі знижкою в 10%.

Релізний трейлер відеогри Tails of Iron: відео