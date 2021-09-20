Несколько дней назад состоялся релиз фэнтезийной видеоигры с названием Tails of Iron. Ранее мы уже рассказывали об этом интересном проекте, а потому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми оценками этой игры.

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Итак, в целом критики и геймеры очень тепло встретили эту игру от британской студии Odd Bug. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет деления по платформам, в видеоигры Tails of Iron сейчас 81 балл из 100 (19 обзоров), а рекомендуют ее 84% критиков. На Metacritic такое деление есть, поэтому получить полноценную оценку пока смогла лишь версия этой игры для консоли PlayStation 5. От журналистов она получила довольно высокие 80 баллов (8 обзоров). Немало лестных отзывов эта игра получила и от пользователей сервиса Steam. Они также оценили Tails of Iron достаточно высоко – 87% положительных отзывов (более 600 рецензий).

То есть в целом критикам и геймерам этот новый проект понравился. Особенно они отмечают оригинальный визуальный стиль, брутальную боевую систему, прекрасную музыку, интересных персонажей и историю, которую рассказывает сам Даг Кокл – актер, который подарил голос англоязычной версии Геральта из Ривии. Критикуют видеоигру за странный инвентарь, очень высокую сложность и общую продолжительность (можно быстро пройти).

Напоследок стоит отметить, что релиз игры Tails of Iron состоялся сразу на все основные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch. На PC эту видеоигру можно приобрести за 399 гривен, на PlayStation – 819 гривен, а на Xbox и Nintendo – 25 долларов. Также стоит добавить, что в Nintendo eShop и Steam до 24 сентября ее можно купить со скидкой в 10%.

Релизный трейлер видеоигры Tails of Iron: видео