Месяц назад небольшая британская студия Odd Bug анонсировала свою новую видеоигру с названием Tails of Iron. Геймеров эта игра очень заинтересовала, а дебютный трейлер сразу же собрал почти 300 тысяч просмотров. На этом разработчики не стали останавливаться, а недавно поделились новой информацией об этом проекте.

Tails of Iron – это фэнтезийный ролевой экшн, который нарисован от руки. Игрокам нужно будет отправиться в самый центр масштабной войны между крысами и лягушками. Последние неожиданно ворвались на чужую территорию, а также убили короля крыс. Поэтому протагонистом станет преемник королевского престола с именем Реджи. В целом этому молодому принцу нужно будет изрядно потрудиться, чтобы очистить свои владения от воинственных лягушек. Хотя и стоит добавить, что в геймплейном трейлере среди врагов можно заметить не только лягушек, но и других жутких созданий.

Геймплейный трейлер видеоигры Tails of Iron: видео

Разработчики отметили, что боевая система будет выполнена в стилистике серии Dark Souls, а в целом главный герой сможет делать перекаты, отражать удары, а также добивать оппонентов. Также они рассказали, что к каждому врагу нужно будет искать индивидуальный подход, а вообще в бою можно будет использовать разнообразное оружие: меч, топор, копье, а также даже лук.

Из интересного еще можно отметить, что в Tails of Iron будет шесть природных зон, которые Реджи сможет свободно исследовать. А в этом протагонисту будут помогать его братья, которые обладают различными уникальными умениями. Например, один из них может помочь в изготовлении нового оружия, а другой – приготовит блюдо, которое увеличит запас здоровья. Также уже известно, что рассказчиком будет Даг Кокл – актер, который подарил голос англоязычной версии Геральта из Ривии.

Напоследок стоит еще добавить, что релиз видеоигры Tails of Iron состоится уже 17 сентября. А выйдет она на все основные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Видеоигра Tails of Iron / Фото из магазина Steam