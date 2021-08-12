Наверное, игру Red Dead Redemption 2 можно смело называть одной из самых реалистичных. Интересно, что даже некоторые телешоу становились "жертвами" этой популярной видеоигры. Нечто похожее произошло и в этот раз, но уже с пользователями платформы Reddit.

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Несколько дней назад в разделе Red Dead Redemption появилось интересное фото, которое сразу же заинтересовало всех поклонников этой серии. Оригинальный пост мгновенно стал одним из самых популярных в этом разделе, а в целом он уже собрал 17 тысяч лайков и почти 400 комментариев. Пользователь с никнеймом kieferevans поделился фотографией, на которой можно увидеть, как выглядел рынок Нового Орлеана в 1906 году.

Правда, это не простая черно-белая фотография. Дело в том, что kieferevans опубликовал фото, которое предварительно "раскрасила" Санна Даллавей, которая славится подобными работами. Правда, пользователи платформы Reddit сначала не поверили, что это реальная фотография. Они были уверены, что геймер поделился скриншотом из видеоигры, чтобы просто потроллить их. Но kieferevans сразу же продемонстрировал оригинальный черно-белый вариант этого фото, а потому сомнений быть не может.

Стоит отметить, что спутать действительно очень просто, потому что это фото как будто взято с видеоигры Red Dead Redemption 2. Интересно, что в игре есть виртуальный аналог Нового Орлеана – город Сен-Дени, где даже можно найти похожий рынок. Некоторые пользователи предполагают, что Rockstar Games могла использовать именно этот снимок в своей работе. Мол, разработчики точно знакомы с подобным методом осовременивания старых фотографий. В целом это прекрасная демонстрация того, как Rockstar Games работает над своими видеоиграми.

Новый Орлеан в 1906 году / Фото Reddit kieferevan