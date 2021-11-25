У вересні відбувся реліз дуже цікавої відеогри з назвою Tails of Iron. Цей проєкт отримав високі оцінки від критиків, а також дуже сподобався звичайним геймерам – 91% позитивних відгуків у Steam (понад 2 тисячі рецензій).

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На тлі цього представники британської студії Odd Bug вирішили потішити всіх шанувальників гри Tails of Iron. Річ у тім, що вони несподівано випустили масштабне доповнення для цієї відеогри, яке отримало назву "Bloody Whiskers" ("Криваві вусики"). Варто додати, що оригінальну гру часто критикували через те, що її можна дуже швидко пройти. Можливо, розробники випустили це безплатне доповнення для того, щоб частково виправити такий недолік.

Відомо, що події цього доповнення розгортаються одразу ж після завершення оригінальної гри. Головному герою Реджі потрібно буде довести, що він гідний стати новим королем. А для цього протагоністу треба взяти участь у смертельно небезпечному турнірі. У межах цього змагання йому потрібно буде здолати одразу п'ятьох нових босів.

Розробники відзначили, що переможець цього турніру отримає доступ до кімнати короля, у якій знаходиться якийсь страшний секрет. Також після встановлення цього доповнення у грі з'явиться п'ять комплектів броні, шість скінів для зброї, досягнення, колекційні картки (у Steam) та одразу два нових рівні складності: "Bloody Whiskers" (максимальний) і "Fairy Tail" (мінімальний).

Наостанок варто відзначити, що безплатне доповнення "Bloody Whiskers" вже вийшло на всіх платформах, на яких доступна відеогра Tails of Iron: PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 та Nintendo Switch.

Трейлер доповнення "Bloody Whiskers": відео