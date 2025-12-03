Творці Deus Ex стають студією підтримки для Microsoft, але звільняють людей і закривають проєкти

Канадська студія Eidos Montreal, що входить до холдингу Embracer Group, переживає складний період трансформації. За даними інсайдерів, розробники Deus Ex та "Вартових Галактики" зіткнулися з новою хвилею звільнень та скасуванням низки неанонсованих проєктів. Компанія переорієнтовується на допомогу стороннім партнерам, відкладаючи власні амбіції.

Які ігри скасували та що чекає на студію?

Видання Insider Gaming повідомляє про невтішну ситуацію в стінах Eidos Montreal. Протягом останніх тижнів роботу втратили близько дюжини співробітників, серед яких опинилися й ветерани студії – режисер ігроладу Семюел Дахер та помічник дизайн-директора Стюарт Вілер.

Семюел Дахер написав у пості на LinkedIn, що він "бажав би продовжити роботу в студії, але настали не прості часи". Він змушений шукати нову роботу і зараз готовий працювати над новими проєктами.

Це продовжує сумну тенденцію: минулої зими після закриття нової Deus Ex було звільнено 100 фахівців, а навесні команду покинули ще 75 осіб.

Джерела стверджують, що студія згорнула розробку більшості власних ігор. За чутками, серед скасованих проєктів були:

науково-фантастичний стелс-екшен,

змагальний футуристичний бойовик,

сучасна варіація жанру point-and-click із покроковими битвами,

а також спроба відродження вампірської саги, якою, ймовірно, була Legacy of Kain.

Хоча наприкінці 2024 року фанати отримали ремастери Soul Reaver, повноцінної нової гри серія не бачила з часів виходу Defiance у 2003 році. Натомість Eidos Montreal зосередилася на підтримці команд Microsoft.

Що робить Eidos Montreal зараз?

Зараз основні сили кинуті на розробку сиквелу Grounded (Grounded 2) та перезапуску рольової гри Fable. Також згадується один власний довгобуд, який створюється з 2019 року, проте його шанси на окупність оцінюються як вкрай низькі.

У сукупності це посилює враження, що Eidos Montreal відходить від ролі творця власних AAA-брендів і поступово перетворюється на підтримувальну студію в екосистемі великих видавців, зазначає Instant Gaming. Подальший розвиток ситуації, за оцінкою джерел, сильно залежатиме від результатів співпраці з Microsoft та загальної політики Embracer Group щодо скорочення витрат.