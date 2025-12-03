Создатели Deus Ex становятся студией поддержки для Microsoft, но увольняют людей и закрывают проекты

Канадская студия Eidos Montreal, входящая в холдинг Embracer Group, переживает сложный период трансформации. По данным инсайдеров, разработчики Deus Ex и "Стражей Галактики" столкнулись с новой волной увольнений и отменой ряда неанонсированных проектов. Компания переориентируется на помощь сторонним партнерам, откладывая собственные амбиции.

Какие игры отменили и что ждет студию?

Издание Insider Gaming сообщает о неутешительной ситуации в стенах Eidos Montreal. В течение последних недель работу потеряли около дюжины сотрудников, среди которых оказались и ветераны студии – режиссер игролада Сэмюэл Дахер и помощник дизайн-директора Стюарт Уилер.

Сэмюэл Дахер написал в посте на LinkedIn, что он "хотел бы продолжить работу в студии, но наступили не простые времена". Он вынужден искать новую работу и сейчас готов работать над новыми проектами.

Это продолжает печальную тенденцию: прошлой зимой после закрытия новой Deus Ex было уволено 100 специалистов, а весной команду покинули еще 75 человек.

Источники утверждают, что студия свернула разработку большинства собственных игр. По слухам, среди отмененных проектов были:

научно-фантастический стелс-экшен,

соревновательный футуристический боевик,

современная вариация жанра point-and-click с пошаговыми сражениями,

а также попытка возрождения вампирской саги, которой, вероятно, была Legacy of Kain.

Хотя в конце 2024 года фанаты получили ремастеры Soul Reaver, полноценной новой игры серия не видела со времен выхода Defiance в 2003 году. Вместо этого Eidos Montreal сосредоточилась на поддержке команд Microsoft.

Что делает Eidos Montreal сейчас?

Сейчас основные силы брошены на разработку сиквела Grounded (Grounded 2) и перезапуск ролевой игры Fable. Также упоминается один собственный долгострой, который создается с 2019 года, однако его шансы на окупаемость оцениваются как крайне низкие.

В совокупности это усиливает впечатление, что Eidos Montreal отходит от роли создателя собственных AAA-брендов и постепенно превращается в поддерживающую студию в экосистеме крупных издателей, отмечает Instant Gaming. Дальнейшее развитие ситуации, по оценке источников, будет сильно зависеть от результатов сотрудничества с Microsoft и общей политики Embracer Group по сокращению расходов.