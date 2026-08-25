Нова ера цифрового спорту

Організатори з EWC Foundation зафіксували колосальні 850 мільйонів глядачів та 440 мільйонів годин переглядів. Ці показники демонструють зростання аудиторії на 13 відсотків, а часу перегляду – на 26 відсотків порівняно з минулим роком, пише Insider Gaming.

Париж зустрів турнір надзвичайно гаряче. Продажі квитків у столиці Франції зросли на 94 відсотки порівняно з минулорічними змаганнями в Ер-Ріяді. Загалом понад два мільйони людей відвідали матчі або супутні заходи протягом семи тижнів, що зробило змагання історичною подією для кіберспортивного світу.

Хто став найкращим клубом планети

Головний трофей турніру та чек на суму 7 мільйонів доларів виборов клуб AG.AL, який офіційно став найкращим на планеті. Геймери здобули перші місця в дисциплінах Trackmania та TEKKEN 8, завоювали "срібло" у шахах, Free Fire та Honor of Kings, а також посіли третє місце у Teamfight Tactics. Кубок переможцям вручили спільно президент Франції Еммануель Макрон та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль-Сауд.

Наша амбіція завжди була більшою, ніж одне змагання: розвивати кіберспорт та утвердити його як провідний світовий спорт,

– прокоментував генеральний директор Esports Foundation Ральф Райхерт.

Чому фанати незадоволені майбутнім чемпіонату

Попри величезний успіх, наступного року змагання знову прийматиме Саудівська Аравія. Це рішення викликало шквал обурення у соціальних мережах, хоча турнір раніше завжди проводили саме в Аравії, а Париж став цьогорічним винятком з правил.

Спільнота вважає, що тріумф турніру відбувся саме завдяки французькій локації. На думку багатьох прихильників, Ер-Ріяд лишається занадто важкодоступним для більшості світових фанатів, тому організаторам варто проводити чемпіонат щоразу в різних куточках планети за прикладом Олімпійських ігор.