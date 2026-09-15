Mayhem À La Carte – анонсовано найбожевільніший кулінарний шутер року

Кулінарні симулятори та динамічні шутери завжди перебували на протилежних полюсах ігрової індустрії. Поки розробники не вирішили об'єднати ці два жанри в одну гру.

Студія INGAME STUDIOS та видавець 505 Games представили чудернацький кооперативний шутер від першої особи, повідомляє 24 Канал.

Небачений мікс жанрів

Mayhem À La Carte розрахована на команду з 1 – 4 гравців.

У цьому проєкті кулінарна метушня в стилі відомого симулятора Overcooked поєднується з безперервною стріляниною, що нагадує серію Call of Duty.

Гравці повинні одночасно нарізати інгредієнти, смажити м'ясо, випікати страви та подавати замовлення, паралельно відбиваючись від хвиль ворогів, які вриваються до ресторану.

Трейлер гри: дивіться відео

Нова гра у Steam Mayhem À La Carte є ідеальним поєднанням Overcooked та Call of Duty – двох ігор, які в теорії не мали б згадуватися в одному реченні,

– заявив журналіст видання GameRant Деніел Морріс.

Головною особливістю Mayhem À La Carte стане інтерактивний зв'язок між кулінарією та бойовою системою.

Будь-яка зіпсована або підпалена страва перетворюється на зброю. Наприклад, зіпсовані та згорілі страви вибухають при кидку, а заморожені десерти здатні зупинити нападників на місці.

Водночас вороги можуть послизатися на розлитих соусах, а візуальний стиль доповнюють коміксні написи та звукові ефекти.

Розробники запланували реліз Mayhem À La Carte у дочасному доступі Steam на 2027 рік. На старті гравцям запропонують 4 – 5 годин контенту на 2 кулінарних локаціях.