Студия INGAME STUDIOS и издатель 505 Games представили необычный кооперативный шутер от первого лица, сообщает 24 Канал.

Невиданный микс жанров

Mayhem À La Carte рассчитана на команду из 1-4 игроков.

В этом проекте кулинарная суматоха в стиле известного симулятора Overcooked сочетается с непрерывной стрельбой, напоминающей серию Call of Duty.

Игроки должны одновременно нарезать ингредиенты, жарить мясо, выпекать блюда и подавать заказы, параллельно отбиваясь от волн врагов, врывающихся в ресторан.

Трейлер игры: смотрите видео

Новая игра в Steam Mayhem À La Carte представляет собой идеальное сочетание Overcooked и Call of Duty – двух игр, которые в теории не должны были бы упоминаться в одном предложении,

– заявил журналист издания GameRant Дэниел Моррис.

Главной особенностью Mayhem À La Carte станет интерактивная связь между кулинарией и боевой системой.

Любое испорченное или подгоревшее блюдо превращается в оружие. Например, испорченные и сгоревшие блюда взрываются при броске, а замороженные десерты способны остановить нападающих на месте.

В то же время враги могут поскользнуться на пролитых соусах, а визуальный стиль дополняют комиксные надписи и звуковые эффекты.

Разработчики запланировали релиз Mayhem À La Carte в раннем доступе Steam на 2027 год. На старте игрокам предложат 4-5 часов контента на 2 кулинарных локациях.