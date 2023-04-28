Одна з найвідоміших олдскульних відеоігор – The Oregon Trail отримала суттєве оновлення, повідомляє 24 Канал.

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Створена шкільним вчителем у далекому 1971 році як текстова навчальна гра про одну з найвідоміших та найважливіших доріг в американській історії, The Oregon Trail стала однією з найзначущіших відеоігор.

Творіння Дона Равіча протягом багатьох років зазнало чимало перевидань.

Спершу гра була доступна для кількох марок комп'ютерів, згодом з'явилися версії для мобільних телефонів та портативних консолей на кшталт Wii та 3DS. Однак, як правило, усі ці версії відрізнялися лише покращеною графікою та зовсім невеликими фрагментами нового вмісту.

Однак шанувальників культової гри неочікувано ощасливили повноцінним DLC із суттєвими оновленнями, яке отримає найновіша версія The Oregon Trail, розроблена компанією Gameloft.

Трейлер The Oregon Trail від Gameloft: відео

Доповнення отримало назву "Cowboys and Critters" і вже доступне в Steam та на консолі Nintendo Switch.

Воно додає в гру чимало всього, зокрема нову подорож, що включає 10 локацій, а ще нові квести, які забезпечать гравцям ще більше цікавих історій Дикого Заходу.

Також серйозним нововведенням є поява системи куховарства, у рамках якої гравцям доведеться полювати та збирати інгредієнти для приготування різних страв з унікальними ефектами для своїх персонажів.

До 8 травня "Cowboys and Critters" буде повністю безкоштовним для власників базової версії гри від Gameloft. Потім охочим отримати оновлення доведеться заплатити за додатковий контент.

Отже, для геймерів, які ніколи раніше не грали в The Oregon Trail, але хотіли б спробувати зараз ідеальний час придбати цей проєкт та отримати найповніший досвід із сучасним геймплеєм, покращеною графікою та новим контентом.