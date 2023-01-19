Геймінг захоплює людей абсолютно різних професій, тому не дивно, що найкраща гра 2022 року привернула увагу титулованого спортсмена, повідомляє 24 канал.

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Під час трансляції на своєму Twitch каналі легенда UFC Демітріус Джонсон так бурхливо відреагував на перемогу над босом в Elden Ring, що його шанувальники вирішили порівняти ці емоції спортсмена з тими, які він показав після виграшу чемпіонського титулу.

На відео з TikTok зображена реакція бійця на свою першу перемогу у чемпіонському двобої проти Бенавідеза. Реагуючи на звитягу, він стримано посміхається, підіймає руки вгору, демонструє переможний жест та торкається пояса, коли президент UFC Дана Вайт одягає його на талію новоспеченого чемпіона.

Однак після цього демонструється кліп, на якому Джонсон перемагає останнього боса Elden Ring – Elden Beast, і реакція спортсмена на чемпіонство зі змішаних єдиноборств просто таки блідне на цьому фоні.

Демітріус вискакує зі свого геймерського крісла з криками та кумедними вигуками, імітує удари кулаком і показує глядачам широчезну задоволену посмішку.

Подібний контраст в емоціях неабияк потішив користувачів мережі й відео швидко стало вірусним.

Заради справедливості слід зазначити, що подібне порівняння все ж не зовсім доречне, якщо сприймати його серйозно. У ролику з UFC Джонсон щойно провів п'ять раундів жорстокого поєдинку та виснажений до крайності, тому й не скаче як після завершення Elden Ring.

Однак суто як гумористичний контент ролик все ж вельми кумедний.