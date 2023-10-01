Один з найпопулярніших роуґлайків неочікувано отримає багатокористувацький режим

Розробники повідомили, що через 12 років після релізу, один із найпопулярніших роуґлайків в історії відеоігор, отримає оновлений багатокористувацький режим. Детальніше – у матеріалі.

У жанрі роуґлайк The Binding of Isaac є одним з проєктів на які рівняються усі інші.

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Хоча реліз гри відбувся чимало років тому, але оновлення для неї все ще продовжують виходити.

Про наступне з них повідомив один з розробників – Едмунд МакМіллен, сповістивши, що невдовзі у грі з'явиться багатокористувацький онлайн режим.

Цікаво, що МакМіллен оголосив про це 28 вересня, акурат у 12-ту річницю виходу The Binding of Isaac.

Такий стриманий анонс викликав чимало радості у шанувальників проєкту.

Варто зазначити, що цей апдейт, схоже, планується як розширення чинного кооперативного режиму, в який раніше можна було грати лише за одним девайсом.

Окрім можливості з'єднання через інтернет, кількість активних гравців буде збільшена з 2 до 4, а більше інформації розробники пообіцяли розповісти згодом.