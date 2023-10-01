В жанре роуглайк The Binding of Isaac является одним из проектов, на которые равняются все остальные.

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Хотя релиз игры состоялся много лет назад, но обновление для нее все еще продолжают выходить.

О следующем из них сообщил один из разработчиков – Эдмунд МакМиллен, известив, что вскоре в игре появится многопользовательский онлайн-режим.

Интересно, что МакМиллен объявил об этом 28 сентября, как раз в 12-ю годовщину выхода The Binding of Isaac.

Такой сдержанный анонс вызвал немало радости у поклонников проекта.

Следует отметить, что этот апдейт, похоже, планируется как расширение действующего кооперативного режима, в который раньше можно было играть только за одним девайсом.

Кроме возможности соединения через интернет, количество активных игроков будет увеличено с 2 до 4, а больше информации разработчики пообещали рассказать впоследствии.