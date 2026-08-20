Як звичайну камеру перетворили на консоль

Розробник Бас Ліхт'яар, відомий під ніком lauris-nl, створив унікальний неофіційний порт гри для дзеркальної камери Canon EOS 550D. Ця модель також відома на ринку Північної Америки як Rebel T2i, а в Японії її продають під назвою EOS Kiss X4, пише Dexerto.

Для реалізації свого задуму ентузіаст використав Magic Lantern – спеціальне безкоштовне доповнення до оригінальної прошивки з відкритим кодом. Кадри ігрового процесу на незвичному пристрої швидко розлетілися мережею.

Особливості керування та ігрового процесу

Нова модифікація дозволяє повноцінно грати в шутер, задіявши стандартні кнопки та коліщатка на корпусі фотоапарата. Навігаційна кнопка на задній панелі відповідає за переміщення та повороти головного героя, а клавіша Set виконує роль гачка для стрільби. За допомогою коліщатка вибору режимів гравці можуть змінювати зброю, кнопка Play відкриває двері, а кнопка Menu викликає головне меню гри.

Розробники також задіяли вбудований динамік камери для відтворення культової фонової музики та звукових ефектів. Гра підтримує збереження та завантаження, роботу з кількома файлами розширення WAD і чудово виглядає на екрані з роздільною здатністю 720 на 480 пікселів.

Суворі застереження від автора

Попри успіх експерименту, автор проєкту попереджає про значні технічні обмеження. Порт є експериментальним і стабільно працює виключно на моделі Canon EOS 550D із версією прошивки 1.0.9. Спроба встановити софт на інші пристрої може безповоротно пошкодити дорогу техніку.

Не встановлюйте цей бінарний файл на іншу модель камери або іншу версію прошивки,

– сказав розробник Бас Ліхт'яар.

Для встановлення гри сміливцям знадобиться чиста карта пам'яті, на яку потрібно завантажити спеціальну збірку прошивки Magic Lantern. Потім файли гри необхідно скопіювати у відповідні папки на картці та запустити гру через ігрове меню камери. Перед початком встановлення обов'язково треба зробити резервну копію даних на випадок збою системи.