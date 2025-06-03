У відборі до The International 2025 взяла участь команда "Фура з дронами": реакція росіян

Кваліфікації на осінній The International 2025 уже розпочалися. Крім NAVI Junior, туди пробують потрапити й інші українські команди, зокрема Passion UA. Але найбільшу увагу привертає команда, чия назва висміює гучний російський провал у війні проти України.

Фура з дронами не припиняє жахати росіян

Усе почалося з того, що користувач із нікнеймом @mudzhyri опублікував твіт зі скриншотом, зробленим, імовірно, в одному з російських телеграм-каналів. На зображенні показано інформацію про матч між Passion UA та командою, що взяла собі назву "Fura z dronamu". Коментар нижче, приправлений російською лайкою, якнайкраще показує життєву драму "простого" росіянина, повідомляє 24 Канал.

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Публікацію майже відразу ретвітнув колишній професійний кіберспортсмен Андрій Кадик, відомий за нікнеймом Ghostik. Він додав іронічний коментар:

Сьогодні грали відкриту кваліфікацію, назва команди справа наша. В чому причина тряскі?

У коментарях Ghostik, який веде однойменний YouTube-канал і сьогодні є військовослужбовцем ЗСУ, підтвердив, що "Fura z dronamu" – це реальний тег, під яким команда грала на відборі до The International 2025.

Однак "свято" тривало недовго. Вже за кілька годин Андрій Кадик написав, що організатори примусово змінили назву команди на просто "Fura". Ймовірно, причина в масових скаргах, які ображені росіяни подали до Valve, хоча наразі підтверджень цьому немає.

Користувачі в коментарях іронізують, що назву змінили, бо "дрони вже вилетіли", й тому це тепер просто фура. Інший підписник запропонував нову назву – "Fura vzhe bez droniv" або "FuraMalyka".

Нагадаємо, першого червня Україна здійснила масштабну операцію на території Росії, знищивши 41 літак прямо на аеродромах. Задля операції "Павутина" задіяли звичайні вантажні фури, які щедро набили дронами-камікадзе. У потрібний момент вони вилетіли з фур і почали трощити дороговартісні літаки, які Росія відновити сьогодні не може. Тож назва команди натякає саме на цю історичну операцію, котра змушує росіян вибухати від злості вже третій день.