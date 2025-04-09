Шутер La Quimera вже зовсім скоро стане доступним геймерам, повідомляє 24 Канал.

До теми Анонсовано La Quimera – новий футуристичний шутер українською студії

Приємна ціна та закритий бета-тест

Поки у GSC Game World відсвяткували 18-річчя оригінальної STALKER, інша українська студія Reburn Studios, яка фактично є ребрендингом 4A Games Україна, назвала дату релізу своєї нової відеогри.

Вже 25 квітня у Steam вийде La Quimera – шутер з латиноамериканським колоритом, який розповість про життя футуристичного мегаполіса у 2064 році.

На додачу до цієї інформації Reburn представили новий трейлер ігрового процесу, який дає змогу поглянути на арсенал та здібності героїв гри.

Трейлер гри: дивіться відео

Окрім того, приємно здивувала ціна на новинку. Студія повідомила, що La Quimera продаватиметься за 29,99 долара США / 29,99 євро, тож в українському Steam очікуємо ціну в межах 1000 – 1300 гривень.

Але й це ще не все, адже 12 квітня відбудеться 24-годинний бета-тест гри до якого можуть долучитися всі охочі, попередньо зареєструвавшись на сторінці гри у Steam. Щоправда, кількість місць все ж буде обмежена, тож варто поспішити.